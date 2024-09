Il Galluzzo è già in forma Sancascianese d’assalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Giocate ieri le gare della seconda giornata dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana. Sagginale-Gallianese 2-3 (riposa San Godenzo); Novoli-Folgor Calenzano 0-1 (Settimello); Jolo-Albacarraia 1-0 (Csl Prato); Sporting Arno-Rifredi 1-1 (A. Legnaia); Porta Romana-A.0-1 (Dinamo Florentia); Chianti Nord-0-3 (Barberino Tavarnelle); Incisa-San Clemente 1-1 (Reggello). Terza e ultima giornata dei triangolari mercoledì 25 settembre. La partita clou è stata il derby tra Porta Romana-Audaceterminato 0-1 e deciso da Lapo Bargioni all’89’. Una sfida bella e combattuta con vittoria meritata delche nel primo tempo si è visto negare un rigore per fallo su Mokhless, agganciato in area mentre si girava. I locali cercano di andare in vantaggio, ma i cambi operati da mister Massimo Massi danno nuove energie al