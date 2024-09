I sentieri escursionistici nelle Isole Canarie | le caratteristiche

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alla scoperta del GR®131: un’avventura epica che attraversa lelungo uno degli itinerari più affascinanti d’Europa, tra rocce vulcaniche, riserve della biosfera e cieli cristallini Leoffrono una rete dinaturali organizzati e segnalati, e una parte di essi sono compresi nel Cammino Europeo E7. In particolare, si parla dell’itinerario GR®131, un tracciato che collega tutte le, ed è l’appendice del cammino, lungo 5.000 chilometri, che attraversa l’Europa. Questo itinerario transfrontaliero, promosso dall’Associazione europea degli escursionisti, inizia in Romania, passa per diversi paesi europei (Ungheria, Croazia, Slovenia, Italia, Monaco, Francia, Andorra, Spagna e Portogallo) prima di raggiungere Lisbona, e quindi “tuffarsi” nell’Oceano Atlantico, per ritrovare la via a 940 km dalla costa continentale, a Lanzarote.