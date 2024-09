Gratta e vinci il trucco da manuale spopola su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 9 settembre 2024), se non vede non crede: così unaer si è messa al servizio della community con un video diventato subito virale. Mrs. Tink è il nickname di unaer che, nei giorni scorsi, ha fatto molto parlare di sé. Questo perché, in uno dei suoi video più recenti, ha deciso di mettersi al servizio della community e di fare da “cavia”, in un certo senso. Ha voluto mettere alla prova, nello specifico, alcune delle teorie più gettonate che riguardano i. Suiesistono diverse teorie – IlveggenteSi è concentrata su una in particolare: l’ipotesi secondo la quale acquistare un intero carnet di biglietti della lotteria istantanea assicuri, almeno, il ritorno della somma spesa per comprare il blocchetto.