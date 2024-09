Gli spogliatoi Bolzan | Rosa competitiva Filippi | Errori che pesano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ruben Dario, tecnico "canarino" era uno dei tantissimi ex di un derby pieno zeppo di incroci e dopo un match vissuto tra mille palpitazioni si concede ai microfoni in pieno relax: "questa vittoria serve soprattutto alla città , dopo una retrocessione e mille problemi societari. Tutta la città aveva bisogno di una botta di fiducia e ripartiamo proprio da questa." Dove è stata brava la sua squadra? "I ragazzi sono stati bravi da quando sono arrivati in questo club perché hanno creduto in quello che io propongo ed oggi si sono sforzati nel portarlo in campo. All’inizio il primo impatto ci ha fatto sbagliare qualcosa tra cui alcune uscite in fase difensiva. Per noi cambiava poco la superiorità numerica: abbiamo corretto, negli, alcune cose e la ripresa l’abbiamo fatta in modo esemplare".