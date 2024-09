Giovanbattista Cutolo chi era? Perché è stato ucciso e come è morto?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 9 settembre 2024)è tristemente noto per essera soli 24 anni da un colpo di pistola il 31 agosto del 2023. Ma cosa è successo? La notizia della morte del ragazzo ha sconvolto Napoli e l’Italia tutta: il giovane èraggiunto dai colpi di arma da fuoco in Piazza Municipio, nel pieno centro della città.conosciuto soprattutto nell’ambiente musicale per essere uno fra i più talentuosi suonatori di corno nell’Orchestra Scarlatti CamYoung. La sua morte ha rappresentato un vero e proprio shock per chiunque:non faceva parte in alcun modo di baby gang e al contempo non aveva alcun legame con la criminalità organizzata. Suo padre – il regista teatrale Franco– èil fondatore della Compagnia “Li Febi Armonici”.