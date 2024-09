Firenze prima notte di controlli Chiude alle 21 poi riapre | multa al minimarket furbetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Una sanzione nelladiai, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza ache impone la chiusura21, in 19 strade “calde“ dei Quartieri 1, 2, 4 e 5: è stata elevata a un esercizio di via Maragliano, trovato aperto fuori dall’orario. La “punizione“ prevista è quella indicata nell’ordinanza firmata l’altro giorno dalla sindaca Sara Funaro, ovvero una. Ma in caso di reiterazione, scattano i provvedimenti più severi, ovvero le chiusure a tempo. Il commerciante in questione avrebbe fatto anche il ““: al primo passaggio dei, effettuati in sinergia tra il corpo di polizia municipale e la questura, ilin questione era infatti chiuso, in osservanza della disposizione. Ma al secondo passaggio, fatto più tardi, è stato trovato nuovamente con la saracinesca alzata.