Ci sono loro Ballando con le stelle all’ultimo ‘cambia tutto’ | Milly Carlucci li ha chiamati e hanno accettato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 28 ottobre, dall’Auditorium Rai del Foro Italico in Roma, tornacon le, il programma in onda su Rai Uno condotto da. Nei giorni scorsistati ufficializzati la giuria e i tribuni. Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith (presidente) saranno ancora una volta i componenti della giuria del talent show della Rai. Sugli opinionisti e tribuni nessuna sorpresa. Come lo scorso anno Alberto Matano sarà il commentatore esterno, mentre Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Varia interpreteranno il sentiment popolare e del pubblico in sala. I nomi dei concorrentiFederica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli.