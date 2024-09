Carta Spesa Dedicata a te 2024 | elenco beni e negozi che la accettano

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 9 settembre 2024) I beneficiari dellaa tehanno a disposizione 500 euro da spendere in catene econvenzionati. Dopo aver ritirato lanegli uffici postali, a partire da 9 settembre, sarà quindi possibile utilizzare questa nuova card prepagata per acquistaredi prima necessità , come pane, latte e non solo. Come spiegato nel Messaggio Inps 2977 del 6 settembre, i cittadini beneficiari che hanno ricevuto comunicazione dal proprio Comune di residenza, del riconoscimento del beneficio, possono ora ritirare e utilizzare la social card per fare acquisti.La persona sarà dunque invitata a presentarsi per il ritiro dellapresso gli uffici postali.