Bomba d’acqua su Bergamo gli esperti | In due ore la pioggia di quasi tutto settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) “La quantità dicaduta sulla provincia diin due ore è statapari a quella calcolata in media peril mese di”. Così Edoardo Ferrara e Davide Sironi, meteorologi di 3BMeteo, descrivono l’intensità dellache si è abbattuta sulla Bergamasca fra domenica 8 e lunedì 9. A essere maggiormente colpite sono state diverse aree della città, come Borgo Santa Caterina e le vie in zona stadio, ma anche in provincia, con allagamenti e danni. Sulla correlazione fra il cambiamento climatico e il verificarsi di simili avvenimenti, Edoardo Ferrara spiega: “Questo tipo di nubifragi ci sono sempre stati, ma la perturbazione in oggetto ha trovato un ambiente più caldo e umido rispetto al passato eciò ne ha favorito l’intensità.