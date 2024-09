Al via SalinaDocFest il premio SIAE Sguardi di cinema a Cortellesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (askanews) – Al via, dall’11 al 15 settembre a Salina (Isole Eolie) la XVIII edizione del, fondato e diretto da Giovanna Taviani, da quest’anno affiancata da Antonio Pezzuto. Sei documentari tra i migliori dell’ultimo anno selezionati da Paola Cassano, Ivelise Perniola, Antonio Pezzuto, Giovanna Taviani, sul tema Libertà Come essere Liberi, che concorreranno alPalumbo Editore per il Miglior Documentario,Signum del Pubblico, eMedia Fenix al Miglior Montaggio. La prestigiosa Giuria per il Concorso del documentario narrativo è formata dalla regista Firouzeh Khosrovani, dal produttore Andrea Occhipinti e dalla regista e attrice Kasia Smutniak. “La libertà – sottolineano i selezionatori – prima che essere un diritto è una dinamica relazionale.