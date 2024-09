Achille Costacurta | Ho fatto due anni in una comunità di recupero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024)torna a far parlare di sé. Sabato il figlio di Billy Costarcurta e Martina Colombari, attraverso una diretta su TikTok, ha raccontato di essere stato "per un anno e 7 mesi in unadi(anche se all’inizio la definisce un centro penale) a Parma. Ci sono stato tra i 15 e i 17". Un’esperienza per lui "traumatica: non potevo uscire né fare nulla", arrivata dopo le bravate commesse.jr, che solo pochi giorni fa è stato al centro di nuove polemiche per alcune dichiarazioni sui social, ammette: "Sbagliando si impara. Per fortuna l’ho capito, meglio ora che a 50".poi rivela la volontà di tornare a scuola per completare il liceo. E dice: "Dell’esperienza indine parlerò nel mio libro Tanti ricordi traumatici li ho rimossi, questa esperienza è stata dura, ma mi è servita.