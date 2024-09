Turismo settembre d’oro a Bellaria | Hotel ancora pieni al 74 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)per il. Grazie ai tanti eventi in corso, negliaperti si registra un’occupazione – in media – del 74%. Le associazioni di categoria, gli albergatori e Fondazione Verdeblu tirano già il bilancio della prima decade di. Un bilancio più che positivo. "Quasi tutti gli(in totale sono oltre 300), rispetto allo scorso anno stanno rinviando la chiusura al 15. Molti lo faranno il 22 – fa il punto Emanuele Campana, il presidente Aia (l’associazione albergatori) diIgea Marina – Negli ultimi anni il buon clima die il prolungamento della stagione balneare ci hanno consentito di allungare le presenze, anche dei gruppi organizzati". Così "dall’1 al 15gli alberghi sono occupati per il 74,5%, e il dato si stabilizza intorno al 65,8% entro fine mese.