’Torrita Biodiversità’ Cucina la MasterChef

(Di domenica 8 settembre 2024) Da qualche anno, in occasione della Fiera al Piano, si svolge l‘evento, un "contenitore" di approfondimenti su agricoltura, natura e non solo: al Parco Nilde Iotti ci sarà un’esposizione di specie animali autoctone da fattoria e un percorso tra varietà locali di alberi da frutto ma anche un’area per gli antichi strumenti rurali e per le attrezzature agricole contemporanee. Il 21 settembre, alle 10, la presentazione del nuovo regolamento comunale sulla gestione del verde pubblico e privato, con la partecipazione del Circolo culturale Fra’ Jacopo da Torrita. Ed ancora, eventi curati dalle associazioni, sapori del territorio ma anche ospiti noti come Nicolò Oppicelli, giornalista, micologo e guida naturalistica che terrà una lectio magistralis al Teatro degli Oscuri (il 20 settembre ore 21.