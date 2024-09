Tennis | Sinner ' oltre al campo c' è una vita dedico titolo a mia zia che non sta bene'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) New York, 8 set. (Adnkronos) - "Questoper me vuol dire tantissimo. L'ultimo periodo è stato davvero non facile, grazie al il mio team che mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Amo il, mi sono allenato tanto per questo palcoscenici, mailc'è unae voglio dedicare questo mioa mia zia perchè non stae non so quanto ancora rimarrà nella mia. E' bellissimo poter condividere con lei questo momento positivo, è stata una persona importante nella mia. Auguro a tutti la salute ma è un augurio che non si può fare sempre". Sono le parole commosse di Jannikdurante la premiazione dopo la vittoria agli Us Open.