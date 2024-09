Schlein a Cernobbio apre a Meloni sulla Manovra | Votare Fitto in Ue? Valutiamo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 8 settembre 2024) Due aperture non banali arrivano a Giorgiada parte di Elly. Il luogo è, il Forum Ambrosetti dove in questi tre giorni sono sfilati tutti i leader. La segretaria dem si dice disponibile a lavorare insieme alla presidente del Consiglio alla Legge di Bilancio e a prendere in considerazione il voto favorevole in Europa a Raffaele, commissario al Pnrr in pectore. "Non siamo qui né ad abbracciare il trionfalismo del governo né a dipingere una quadro più fosco di quanto non sia. Ci sono elementi di preoccupazione, c'è una crescita, ma il punto è non accontentarci di quell'1% e chiederci che cosa la sta trainando". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervenendo al Forum Ambrosetti di. "Se vogliamo guardare i dati di oggi questa crescita è trainata dal Pnrr, ci vogliamo preoccupare del dopo?", si è chiesta. Segui su affaritaliani.