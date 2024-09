Porta Crucifera finisce sotto accusa Domani il vertice della magistratura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)ha fatto tredici. Tante sono le pagine che compongono le relazioni del maestro di campo e dei suoi collaboratori sui fattiGiostra del 1° settembre.laGiostra li analizzerà in una riunione in cui al centro ci saranno le intemperanze del quartiere che ha spinto il sindaco Alessandro Ghinelli a convocare una conferenza stampa per stigmatizzare il commento nel corteo storico e in piazza Grande. Per gli altri tre quartieri non ci sono addebiti disciplinari, così come a giugno. Due le circostanze nel mirino degli "arbitripiazza" nelle loro voluminose relazioni: i violenti tafferugli di fronte al teatro Petrarca nel corteo e il lancio di terra e altri oggetti al passaggio del giostratore Tommaso Marmorini verso il Pozzo.