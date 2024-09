Pineto 3 – Arezzo 1 | giudizi tra colline e strade della nostra terra

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 8 settembre 2024) DOPO IL RITORNO DA: LE PAGELLE RAPPORTATE ALLATrombini: Il primo gol deviato dei lampioni al LED! Voto: 5,5 Del Fabro e Gigli: Sopra i 900 metri di Poti le palle sono loro, ma a livello del mare non arrivano mai. Loro vanno in cima, a 921 metri di Poti, passando uno dallo Scopetone, l’altro da San Polo, mentre gli avversari da Molinelli (la corta). Voto: 5,5 Lazzerini: Non è esterno, ma andrebbe meglio in Via Roma 5, al centro!? Voto: 5 Coccia: Arriva alla Stazione quando il treno deve ancora arrivare, poi torna a casa e perde l’Atam. Voto: 5,5 Settembrini: Sarebbe pronto per dare il là alla ripartenza, ma soffre le scosse telluriche. Voto: 5,5 Mawuli: Come i lavori di Piazza Giotto, tolti i pini e ora!? Voto: 5,5 Guccione: Di là, di qua, di sopra e di sotto, ma non siamo ai banchi di Siena.