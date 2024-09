Per la prima volta in assoluto | 4 Hotel clamorosa sorpresa al programma di Bruno Barbieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) L'attesa è finita: inizia stasera, domenica 8 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, l'attesissima nuova stagione di– 4, ilche mette in competizione albergatori italiani alla ricerca dell'eccellenza nell'ospitalità. Giunto alla sua settima edizione, il format disuccesso condotto ovviamente damantiene invariata la sua formula vincente: quattro strutture di diverse categorie e fasce di prezzo si sfidano, giudicate sia dallo stessoche dagli albergatori concorrenti, colleghi e rivali allo stesso tempo. Prodotta da Sky Original e realizzata da Banijay Italia, questa stagione porteràin nuove affascinanti location. Per la, il celebre chef si sposterà in Sardegna, con due episodi girati a Cagliari e lungo la costa meridionale dell'isola.