Pavia zuffa dopo la notte bianca | due gruppi si fronteggiano lanciando i tavolini dei bar

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 - Strascichi della "" nel centro storico pavese. Quando i locali erano ormai già chiusi, con le iniziative che terminavano alle 2 di, si sono registrati almeno due episodi violenti, non è chiaro se collegati fra loro oppure no, perché all'arrivo sul posto dei soccorsi di Areu e della polizia non è stato trovato più nessuno. Verso le 3 diè stata segnalata una rissa in corso Carlo Alberto: probabilmente in uno scontro tra duedi giovani, qualcuno ha impugnato come armi ilasciati all'esterno di un bar già chiuso, scagliandoli contro i rivali ma finendo per infrangere la vetrina di una copisteria. A terra sono rimasti i vetri con anche tracce di sangue: qualcuno si dev'essere ferito con i resti della vetrata sfondata, ma evidentemente in modo non tanto grave da impedirgli di allontanarsi prima che arrivasse la polizia.