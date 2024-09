Palladino Noi Campani | Crisi idrica ovunque a prescindere da chi governa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ notizia di poche ore fa che la Regione Basilicata ha dichiarato lo stato d’emergenza a causa della perdurante. In tutta Italia si susseguono ordinanze e atti amministrativi finalizzati a mitigare la scarsità di risorse idriche dovuta alla siccità e ad una estate torrida che i dati di Copernicus hanno sancito come la più calda di sempre. E’ il segnale di quanto il problema idrico sia un fatto nazionale con cui dover fare i conti seriamente, evitando strumentalizzazioni e inutili tentativi di soffiare sul fuoco di un malcontento che è comprensibile ma inevitabile”, lo scrive in una nota il capigruppo Noia Benevento e consigliere Eic-Distretto Sannio Marcello