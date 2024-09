M Il figlio del secolo o come tutto si fa teatro con la regia di Joe Wright

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo il suo passaggio a Venezia, e prima di giungere sulle frequenze di Sky, scopriamoladi Joeabbia saputo dare vita a M. Ildelnelle vesti di undella storia (e della morte imminente). Che il sipario si apra, il primo attore faccia la sua entrata, e il silenzio cali in sala. Già, perché nel mondo di Joeil mondo è veramente. Lo è nella Russia ottocentesca di Anna Karenina, lo è nella terra siciliana di Cyrano, ma sopratlo è nel parlamento inglese de L'Ora più buia e in quello italiano della serie in otto puntate M. Ildel. Filtrati dalla cinepresa di, l'ascesa al potere totalitario di Mussolini, la manipolazione delle masse, il controllo della stampa, diventano uno spettacolo di prestigio, una performance del mostro travestito