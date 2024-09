Lino Giuliano omofobo nelle grazie di Cesara Buonamici Calvani attento!

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 8 settembre 2024) A poche settimane dal debutto del Grande Fratello previsto per lunedì 16 settembre 2024, un'ondata di polemiche ha già investito uno dei concorrenti più controversi di questa edizione per la sua omofobia:. La miccia è stata accesa da Enzo Bambolina, nome d'arte di Vincenzo Galasso, noto conduttore del GF napoletano, che ha provocato l'ex volto di Temptation Island con un commento su Instagram: "Racconta anche che sei stato con me. Nun to scurdà". L'insultodinon si è fatto attendere, ma ha subito scatenato l'indignazione della rete con aspre critiche da parte degli utenti, che non hanno esitato a chiedere l'esclusione del concorrente dal cast del Grande Fratello.