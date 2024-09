La Nutella vegana mi pare un’ottima operazione di greenwashing

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Lancio in grande stile per laprodotta, come quella non, dall’azienda Ferrero. Un design accattivante, con un tappo verde, a richiamare il tema vegetale e la magica scritta “plant based” che fa tanto tendenza ambientale. Tanto che sul sito si evidenzia il fatto che il prodotto sia stato approvato dalla Vegetarian Society, così come si pubblicizza che il tappo verde è in plastica riciclata, il vetro è al 60% riciclato, il cacao utilizzato (circa il 7%) è certificato, mentre l’olio di palma utilizzato è 100% sostenibile. Ladi marketing – proposta non solo per vegani ma per tutti coloro che amerebbero l’ambiente – ma raccontarla come una rivoluzione verde è abbastanza grottesco.