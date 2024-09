Israele-Italia Spalletti conferma un difensore La situazione sugli interisti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) In casa, dopo la conferenza di Luciano, si valutano le condizioni di Davide Frattesi. Per quanto riguarda la difesa, Alessandro Bastoni guiderà il reparto arretrato nella sfida contro. CERTEZZA – A poche ore dalla seconda sfida di Nations League tra, in casa Inter si attende con fiducia le scelte di Lucianoin vista della sfida di domani contro l’. Il ct della Nazionalena, nella conferenza di oggi, ha parlato delle condizioni di Alessandro Bastoni e di Davide Frattesi. Nella sfida di domani alla Bozsik Arena di Budapest,ha già dato qualche indicazione che interessa molto ad Appiano Gentile. Uno certo del posto da titolare è AlessandroBastoni che molto probabilmente sarà accompagnato da Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo. Inter, attenzione per Frattesi.