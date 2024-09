Incidenti collaterali in Lettonia e Romania

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 8 settembre 2024) Non ci sono dubbi si sia trattato di un incidente collaterale della guerra alle porte dell’Europa. Un drone della Federazione Russa, infatti, è entrato la notte scorsa nello spazio aereo della(non è un Paese Nato), arrivando fino al lago di Razim, a ridosso della frontiera con l’Ucraina. Da Bucarest minimizzano. Il ministero della Difesa romeno ha confermato che il drone ha abbandonato il territorio dellasenza essere abbattuto, e che squadre speciali stanno controllando la zona in prossimità del lago per trovare il luogo del possibile impatto di un secondo drone. Episodi analoghi si sono già registrati in passato in prossimità del confine trae Ucraina. L’incidente collaterale è avvenuto mentre la Federazione portava avanti attacchi contro “obiettivi civili e infrastrutture portuali” lungo il Danubio, in Ucraina. Lo ha precisato il Ministero rumeno.