Graziani | Fonseca rischia se perde con l’Inter! Thuram pochi dubbi

(Di domenica 8 settembre 2024) Fra due settimane esatte, domenica 22 alle ore 20.45, si giocherà il derby Inter-Milan. Che per Paulo Fonseca può essere decisivo, almeno secondo Francesco: «Rischio esonero perdendo il derby? Assolutissimamente sì, ci mancherebbe altro. Se tu non vinci col Venezia, fai una brutta partita col Liverpool e perdi il derby ci può stare. Anche perché, come tutti gli allenatori di questo mondo, contano i risultati. Se tu fai tre punti in cinque partite dove vuoi andare? Se pareggi col Venezia e perdi con l'Inter sei già a distanza abissale dalle prime posizioni. Penso che la possibilità di essere sostituito esiste, in maniera concreta.