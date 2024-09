Derive neonaziste in Europa Attenzione alla Turingia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – A pensarci, poteva pure andarci peggio. Invece di CasaPound (erano un po’ pochini a fascisteggiare a Grosseto) ci potevamo ritrovare con un partito che vince le elezioni. Come in Germania AfD, che una settimana fa ha trionfato alle elezioni incon il 32,8 per cento. Il merito è anche del suo leader locale, Björn Höcke, che più di altri ha trasformato AfD da partito euroscettico a partito nativista e anti-islamico. È il risultato più importante per un partito di estrema destra dseconda guerra mondiale, anche se non è detto che conduca al governo, visto che è in corso una sorta di sbarramento per impedire che l’estrema destra vada al potere. Il leader di AfD inè un ex professore di Storia.