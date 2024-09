Comunque vada la finalissima Sinner-Fritz rende speciale la nostra domenica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Per Jannikquella di stasera contro Taylorè la seconda finale Slam in carriera (la prima l'ha vinta agli Australian Open quest’anno). Nessun italiano prima di lui è mai arrivato così avanti agli Us Open.invece, alla sua prima volta assoluta in una finale Slam, è anche il primo americano in finale a New York dal 2006, quando Andy Roddick fu sconfitto da Roger Federer. Gioca in casa, cosa non da poco in uno stadio indisciplinato come quello di Flushing Meadows, è sicuro di vincere («Controho la sensazione che giocherò molto bene e vincerò», ha dichiarato), ma trova un avversario ben strutturato e che di solito, anche nei momenti di massima tensione, non perde lucidità: non a caso è il numero 1 al mondo. Insomma, le aspettative sono alte, la tensione anche.