Come arredare l’antibagno per sfruttare lo spazio

(Di domenica 8 settembre 2024) Molte case moderne possiedono un antibagno, ovvero quella piccola stanzetta che introduce al bagno vero e proprio: non si tratta solamente di una scelta di stile, bensì – in particolari casi – di un vero e proprio obbligo burocratico dal quale non ci si può esimere. In quest’ultimo caso, inutile disperarsi. Forse preferivate avere un bagno più grande, ma ormai vi trovate con questo angolo inutilizzato ed è bene sfruttarlo al meglio.fare? Ci sono tantissime idee geniali che vi aiuteranno a guadagnaree a creare una stanza davvero originale (nonché utilissima). Scopriamone alcune. Quando e perchéè obbligatorionasceuna zona di servizio, che divide la stanza in cui si trovano i sanitari dal resto della casa. Si può dunque capire la sua utilità, soprattutto in determinate condizioni.