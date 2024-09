Caressa | Inter ci crede tanto più consapevole! Non un dettaglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024)spende ancora belle parole per l’di Simone Inzaghi in questa stagione e sulle frequenze di Radio Deejay Football Club parla della lotta scudetto, esprimendo le sue perplessità sul Milan.ZZA – Fabioè sicuro riguardo la forza dell’in questa stagione, e per la lotta scudetto esprime così le sue perplessità sulla squadra rossonera: «Del Milan ho sempre il dubbio se questi giocatori riusciranno a esprimere la loro forza. Io penso che l’quest’anno cie questo non è un, è come se non avesse mai smesso dalla scorsa stagione. Ha la possibilità di andare avanti».