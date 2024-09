Al mio matrimonio niente bambini non portate fidanzati non chiedete al dj la Macarena e non vi alzate per fumare | il decalogo della sposa fa indignare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Non una, non due, ma ben 10 regole da rispettare il giorno del suo. Sta facendo il giro del web, scatenando non poca indignazione, ilstilato da Andrea González in un video pubblicato su TikTok alla vigilia delle sue nozze. In un mondo dove ogni dettaglio deve essere perfetto, la giovane ha deciso di stabilire una serie di regole precise per i suoi invitati, con l’obiettivo di garantire che tutto si svolga come da copione. Il risultato? Unche ha diviso i social tra chi la considera eccessiva e chi, invece, condivide la sua visione. Andrea, che prepara il suoda anni, ha deciso di condividere su TikTok un video in cui espone le regole che gli invitati dovranno seguire: “Sono solo principi basilari di buonsenso”, spiega con tono tranquillo, ma alcuni utenti non hanno preso bene le sue direttive.