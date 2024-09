Trionfo alle Paralimpiadi L’oro di Travisani esalta Montecatone e Dozza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) È un momento d’oro pernello sport. Dopo la promozione in Formula 1 del giovane pilota Andrea Kimi Antonelli, da poco più di un anno ‘mbassador’ del borgo con tanto di hashtag dedicato nel profilo social ufficiale, un paio di giorni fa è arrivata anche la medaglia d’oro di Stefanodi Parigi nel tiro con l’arco. Il campione milanese classe 1985, cittadino onorario del paese dai muri dipinti dal 2018 ed ex paziente dell’Istituto specialistico diper quella diagnosi di paraplegia causata da una brutta caduta in mountain bike avvenuta nel 2015, è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio dei Giochi in coppia con Elisabetta Mijno nella categoria Arco Ricurvo Open.