Traffico Roma del 07-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Cassiarallentato all’altezza della trionfale in uscita dapiù in centro rallentamenti sono segnalati su piazza Adriana sono infatti in corso i lavori di rinnovo del manto stradale su via Crescenzio la strada è chiusa proprio tra piazza e Piazza Adriana 3 lentamente anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e attive in direzione di Ostia così come sulla Pontina all’altezza del raccordo anulare in direzione della litorale In collaborazione con Luce Verde infomobilità