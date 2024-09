Sinner piega in 3 set un grande Draper in un match molto fisico E vola in finale contro Fritz | il sogno acquista contorni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 7 settembre 2024) Anticipata da dichiarazioni di amicizia e attestazioni di stima reciproca,si sfidano sul campo dell’Arthur Ashe Stadium in unche è già leggenda e che fa la storia del tennis. Quella nazionale soprattutto, perché – con buona pace del maestro Pietrangeli – il fuoriclasse altoatesino approda ora inagli Us Open, primo italiano nel maschile ad arrivarci. L’azzurro, numero uno al mondo, si è imposto a Flushing Meadows, nella sua terza semiSlam del 2024, dopo il trionfo all’Australian Open, il suo primo nei major in carriera, e la sconfitta in semiCarlos Alcaraz al Roland Garros. Imponendosi sul britannico Jack, numero 25 Atp, in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3), 6-2, in una gara tosta durata poco più di tre ore di gioco.