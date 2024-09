Sinner in finale agli Us Open contro Fritz dove vederla in Tv e quanto può vincere | montepremi record

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) Janniktorna a fare parlare il campo e mette a tacere tutte le speculazioni su di lui.Usil fuoriclasse di San Candido si conferma il numero 1 del mondo conquistando la secondadi un Grande Slam in carriera, dopo quella vinta in Australia a inizio anno. Con l’arrivo in fondo all’ultimo Major della stagione il 23enne altoatesino sfata l’ennesimo tabù del tennis italiano diventando il primo azzurro a giocarsi il trofeo a Flushing Meadows e allarga le distanze dinseguitori per la vetta della classifica Atp. Usvedere lasi qualifica allabattendo l’amico di doppio, il britannico n.25 Jack Draper, dopo oltre tre ore di gioco per 7-5, 7-6, 6-2, e spazza via le polemiche sulla sua positività al doping, causata da un errore del fisioterapista.