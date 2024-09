Riforma delle pensioni nella manovra 2025 | tutte le opzioni sul tavolo del Governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) La Lega e il suo segretario Matteo Salvini vorrebbero cheper il, che va approvata entro fine anno, venisse inserita una misura relativa alle. Le possibilità distrutturale sono fondamentalmente nulle, ma il Carroccio vorrebbe sostituire Quota 103, in scadenza a dicembre, con una nuova opzione di flessibilità che permetta di andare in pensione prima sacrificando parte dell’importo dell’assegno. Un intervento che dovrebbe però puntare al risparmio prima di tutto. I nuovi vincoli europei costringono ila spendere il meno possibile e a tentare di rientrare dal debito che sta per sfiorare i 3mila miliardi di euro. Per questa ragione lea disposizione sono molto poche. Da una versione meno estesa di Quota 41, lavoluta da Salvini, fino a Quota 104:le possibili nuove leggi.