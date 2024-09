PREMIO FEDIC AL CINEMA ANIMATO DI STUDIO CROMA PLAYING GOD

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Alla Mostra deldi Venezia, dove è stato l’unico film di animazione in concorso quest’anno alla Settimana della Critica, ha conquistato esperti quali Zerocalcare e Paolo Gaudio:God è un cortometraggio in stop motion della durata di nove minuti che ha come protagonista una scultura d’argilla che prende vita nell’oscurità di un laboratorio, circondata da misteriose figure e in rapporto con il suo Creatore. Utilizzando diverse tecniche artistiche (pixelation, clay animation e puppet animation) fa riflettere sull’inconsapevolezza della creazione e della distruzione e sull‘esclusione sociale.