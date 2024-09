Predatrice di uomini priva di dignità | Boccia Bernardini de Pace non fa sconti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Il caso (o “scandalo”) dell'estate nostrana. Un po' gossip, un po' potere, e un rapporto tenuto prima nell'oblio e venuto poi a galla. Insomma, il Sangiuliano-gate – che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura – ha quel cocktail di elementi in grado di muovere i sentimenti dell'opinione pubblica in maniera consistente. Maria Rosaria, la donna che ha provocato il dramma e l'epilogo politico di Gennaro Sangiuliano, costretto a presentare le proprie dimissioni alla Premier Giorgia Meloni, “fa ladipotenti, ma per me è totalmentedi”. Il giudizio della divorzista Annamariadeè tranchant.