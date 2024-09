Pichetto ci sono condizioni per player nazionale del nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Abbiamo attivato la piattaforma per le valutazioni che ci consentono di creare leper ripartire con il. A livello industriale abbiamo costruttori e gestori delle ultime centrali europee. Siamo un Paese che ha esperienza e conoscenza, e credo che ci siano leper avere undel, naturalmente aperto. Questa è la sfida che ci attende per il futuro". Lo ha detto il ministro il ministro dell'ambiente GilbertoFratin, nel corso del Forum Teha di Cernobbio. "Il nostro obiettivo è arrivare alla decarbonizzazione. Questo è un dovere e un obbligo - ha aggiunto-.E la decarbonizzazione è una occasione per il Paese. La crisi energetica dovuta alla guerra della Russia in Ucraina ha fatto emergere che non avevamo un mix energetico adeguato.