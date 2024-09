Napoli rush finale per i rinnovi | Kvaratskhelia e Meret sempre più vicini alla firma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilè in trattativa avanzata per idi. Dettagli sui nuovi contratti e l’importanza per il progetto Conte. Ilè pronto a blindare i suoi gioielli. Dopo un’estate movimentata, il club partenopeo si appresta a mettere nero su bianco idi due pedine fondamentali: Khvichae Alex, il diamante georgiano brilla d’azzurro Il talento georgiano, autore di una stagione straordinaria, è al centro dei piani futuri del. Nonostante le sirene del PSG, respinte con fermezza da De Laurentiis,sembra destinato a prolungare il suo legame con gli azzurri. Il contratto attuale, in scadenza nel 2027, potrebbe essere esteso di ulteriori due anni. La trattativa è in corso, con l’agente Mamuka Jugeli che punta a un ingaggio da 7 milioni a stagione.