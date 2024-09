Morto Antonio Bernardo operaio di 60 anni ad Orta di Atella | il comunicato della CGIL di Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito, ildi. Ancora undi 60, che ha perso la vita nel capannone industriale dove lavorava, addi; ancora una vita spezzata, ancora nella nostra provincia: continua una strage inaccettabile! “Chi per vivere ha bisogno di lavorare-dichiara la Segretaria generaledi, Sonia Oliviero-non può perdere la vita mentre lavora. Chiediamo da sempre, come, il rispettonormativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, insieme ad un modello di fare impresa che non si orienti solo sul profitto, ma che anteponga la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e, soprattutto, il rispettonormativa e delle regole, senza le quali questa strage non avrà mai fine.