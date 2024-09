Montemignaio anziano cade e viene soccorso | trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 7 settembre 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 13:40, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un intervento di emergenza a seguito di una caduta avvenuta nel Comune di. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori dell’ambulanza della Misericordia di Stia, supportati dall’elicottero sanitario Pegaso 1. La persona coinvolta, un uomo di 85 anni, è stata trasportata in3, indicante una situazione di massima gravità,di, a Firenze. Al momento non sono note le cause della caduta né ulteriori dettagli sulle condizioni dell’, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi è stato cruciale per garantire un rapido trasferimento in ospedale. L'articoloindiproda Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.