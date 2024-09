LIVE Italia-Gran Bretagna Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | azzurre per tornare sul trono dopo 3 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladeglidi. L’affronterà la. Laè uscita vincitrice questa mattina per 3-1 dalla prosecuzione della sfida contro l’Olanda. In quel di Utrecht alle 16.30 andrà in scena lacon l’che ci arriverà meglio sotto tutti i punti di vista e soprattutto forte dell’imbattibilità lungo tutto il percorso: ilcontinentale manca da tree leproveranno a riprenderselo. La squadra guidata da Federico Pizzolini ha vinto tutti i suoi incontri: 5-1 con le padrone di casa dell’Olanda, 7-2 contro la Repubblica Ceca, 3-0 contro la Spagna durante il Super Round, 16-0 contro il Belgio, 7-0 contro l’Ucraina, 7-0 con la Grecia, 5-3 con Israele e 4-0 con lanell’opening round.