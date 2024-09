Jannik Sinner in finale allo US Open | i numeri di un vero e proprio fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)si è qualificato alladello US2024: per l’altoatesino si tratta della secondaa livello Slam della carriera e anche della stagione, dopo quella colta a inizio anno e vinta in rimonta contro Daniil Medvedev all’Australian. Domani sera si giocherà da favorito il successo contro Taylor Fritz. Unache si porta dietro alcunidavincredibili che sottolineano la qualità della stagione, della carriera e in generale del giocatore. Dal 1988è il più giovane ad aver raggiunto lain un anno solare sia dell’Australianche dello USa 23 anni e 21 giorni, superando Roger Federer che ci era riuscito nel 2004 a 23 anni e 34 giorni. L’attuale numero 1 del mondo è il quarto giocatore più “veloce” ad aver raggiunto le 60 vittorie a livello Slam: questo traguardo arriva dopo appena 78 match giocati.