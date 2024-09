Il mio viaggio più difficile? Avevo 21 anni non ero pronto ad affrontare le sfide provavo ansia e inquietudine | Roberto Bolle presenta On Dance

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Per il settimo anno consecutivoha reso Milano capitale della danza mondiale con l’evento “On” che si concluderà domani, 8 settembre. Per la chiusura Piazza Duomo sarà gremita da migliaia di giovani danzatori e danzatrici per il “Ballo in Bianco” che sarò trasmesso in diretta su Rai 1,to da Cristiana Capotondi. Ogni anno, si riversano per le strade di Milano una serie di appuntamenti imperdibili, dal mattino alla sera, per celebrare l’arte della danza e offrire al pubblico un’esperienza immersiva. Il tema di Onquest’anno è “Il”. Come mai?Perché l’identità di Onè quella del, di aprirsi a tante realtà diverse, a tanti tipi di danza diversi.