Eccellenza \ Bentornata sua maestà | il programma e gli arbitri della 1^ giornata

(Di sabato 7 settembre 2024) Inaugureranno il campionato, a partire dalle 15.00, Alma Fano-K Sport e Atletico Mariner-Chiesanuova. Dalle 15.30, in campo tutte le altre dodici protagonistestagione 2024-2025 Vallesina, 07 settembre 2024- Centodiciotto giorni dopo gli ultimi appuntamenti play off e play outscorsa stagione, eccolo, all’orizzonte, il nostro massimo campionato regionale. La bandiera a scacchi marchigiana sventolerà domani, domenica 8 settembre. Con un, già dall’ inizio, ad alto coefficiente di curiosità. Ad aprire le danze per prime ‘tra le mura amiche’, saranno Alma Fano (i granata, come arrivato alla ribalta, giocheranno a Fermignano) ed Atletico Mariner, affrontando rispettivamente K Sport Montecchio e Chiesanuova. Il velo, su due delle cinque, nuove, partecipanti al campionato sarà tolto alle 15.00, con mezz’ora di anticipo rispetto alle altre tre. Dalle 15.