Dipendenti dagli smartphone e desocializzati la salute mentale dei ragazzi non si salva con l’AI

(Di sabato 7 settembre 2024) L’Agenzia per lapubblica svedese ha recentemente raccomandato di tenere i bambini sotto i due anni lontani dai dispositivi digitali, evidenziando i rischi legati all’esposizione precoce come disturbi del sonno e sintomi depressivi. Ma anche per gli adolescenti l’attuale media di sei ore e mezza al giorno fuori dall’orario scolastico è considerato un uso rischioso che sottrae tempo ad attività fisiche e sociali fondamentali. Alla luce di queste preoccupazioni, il governo svedese sta considerando di vietare l’uso deglinelle scuole primarie per tutelare lo sviluppo dei bambini.