Conte ha preso casa | ecco la prestigiosa location dove andrà a vivere il mister a Napoli

(Di sabato 7 settembre 2024)lascia l’albergo e si stabilisce in una residenza esclusiva, con un panorama mozzafiato e una posizione strategica. Antonio, l’attuale allenatore del, ha deciso di abbandonare l’albergo in cui ha soggiornato finora per trasferirsi in una residenza privata situata in una delle zone più prestigiose della città: Via Tasso. La notizia è stata riportata oggi dal Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come la nuova abitazione disi trovi all’interno di un parco che ha ospitato celebri sportivi e allenatori in passato, tra cui Edinson Cavani, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. La scelta didi stabilirsi in questa esclusiva area non è casuale. La posizione della nuovanon solo offre un panorama incantevole, ma è anche strategica per i suoi impegni professionali.