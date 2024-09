Colle | non si è stranieri a casa propria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 12.53 "Il principio che l'Assemblea Costituente affermava era esplicito: non potevano essere considerate straniere, in Italia, lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio. Non si era - e non si è -, quale fosse - e sia - lacultura, lingua, religione". Così il presidente Mattarella, ad Aosta per l'80esimo anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia della Valle d'Aosta."Alla lezione di libertà, patriottismo, laboriosità, delle genti valdostane"la Repubblica"rende omaggio"