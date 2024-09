Auto con a bordo 5 giovanissimi finisce fuori strada | uno è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Costa Valle Imagna.incidente nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre a Costa Valle Imagna. Poco prima dell’1.30 un’con acinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni è finita, terminando la propria corsa in un bosco. L’incidente è avvenuto in via Valcava, la provinciale 22,di montagna stretta e priva di illuminazione: l’esatta dinamica del sinistro è però ancora al vaglio del carabinieri di Branzi, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Con loro anche due squadre dei vigili del fuoco di Zogno, che si sono occupate del recupero dei giovani dalla vettura, e il personale medico del 118, arrivato adi tre ambulanze, un’medica e l’elisoccorso partito da Sondrio. All’interno dell’, come detto, erano in cinque: un 16enne, tre 17enni e un 19enne.